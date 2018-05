Depois do Tumblr Baby George despises you que adorávamos e que nos fazia rir como se não houvesse amanhã, chegou agora um bom substituto para as gargalhadas, mas agora através do Instagram. O perfil é do escritor e produtor de Nova Iorque Gary Janetti, que escreveu para programas como o divertido Family Guy e foi produtor executivo da série de TV Will and Grace.

Na sua conta de Instagram, Gary publica imagens do príncipe George com legendas cheias de humor e sarcasmo. Tudo começou em setembro do ano passado, quando o Palácio de Kensington divulgou uma série de fotos do primeiro dia de escola de George em Thomas’s Battersea, em Londres.

"Eu publiquei uma foto com uma legenda, sem pensar muito. Ele foi tão expressivo e realmente não consegui parar de rir. Fiz mais alguns e lentamente desenvolvi um personagem para ele", admitiu Janetti à revista Vanity Fair no início deste ano.

Gary Janetti criou para George um personagem ciumento, vaidoso e sarcástico, muito parecido com o Stewie de Family Guy. Veja algumas das suas publicações.

“I’ll do it.” A post shared by Gary Janetti (@garyjanetti) on May 14, 2018 at 3:06pm PDT