Erva. Erva? Sim, Erva. A palavra, só por si, não resume o posicionamento deste restaurante ? até porque há muita e boa proteína para provar ?, mas ajuda a defini-lo e a entendê-lo um pouco melhor. Basta entrar neste novo espaço da cidade para sentir o verde. Fresco e vibrante. Mas também algo inesperado e inusitado. Inspirado nas origens e na cultura gastronómica nacional, o Erva marca a diferença logo a começar pela localização. Portas meias com o Corinthia Hotel, na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, convida-nos a explorar outras zonas da cidade, afastando-nos do agora sempre atarefado centro da capital. Tranquilo e descontraído, mas nem por isso menos sofisticado, o Erva pode ser o sítio certo tanto para um almoço de trabalho como para um jantar a dois. O ambiente – repleto de madeiras naturais e decorado com jardins verticais ? sugere uma certa autenticidade, que tem reflexo na carta elaborada pelo chef Carlos Gonçalves, que privilegia produtos frescos oriundos de produtores locais, não fosse a sustentabilidade uma das bandeiras da casa.

Depois do couvert (marcado pela seleção de manteigas caseiras), a experiência gastronómica segue com um prato que será certamente um dos que mais fica na memória (e pelo qual vale a pela voltar). Falamos do Bacalhau Fresco com maionese de alho, picke de cebola e molho unagui. Nos pratos principais, o destaque vai para o Polvo na Brasa com pimentão fumado, caviar de beringela, couve portuguesa grelhada e, nas carnes, para a tenra Pá de Cordeiro de leite assada com batata aligot. Sobremesas e cokctails completam uma oferta que pode ser degustada ainda com mais privacidade, numa mesa perfeita para jantares em grupo, certamente muito disputada no período de festas que aí vem.

Erva Restaurante

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 105, Lisboa

Aberto de quarta-feira a domingo das 12h30 às 15h30 e das 19h00 à 01H00

Tel.: 217 236 313

reservas@erva-restaurante.pt