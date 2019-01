Nada mais ao estilo de Lady Gaga do que abrir um concerto com o cabelo azul, um macacão espelhado Tom Ford e um acessório de cabeça e de olho da designer de guarda-roupa Lara Jensen. Mas o motivo era nobre. Cinco mil e duzentas pessoas assistiram ao seu novo espetáculo de 90 minutos, chamado Enigma, no Park Theater lotado, em pleno hotel Park MGM, em Las Vegas.

Na noite da última sexta-feira, 28 de dezembro de 2018, Gaga deu o pontapé de saída para a sua residência em Vegas e aproveitou o momento para tocar pela primeira vez ao vivo a canção Shallow, tema-destaque da banda sonora do filme que protagoniza, Assim Nasce Uma Estrela. E não só. Na parte do concerto dedicada aos hits do disco Born This Way, Gaga cantou uma versão especial de I’m Afraid of Americans, de David Bowie.

O espetáculo começa em grande. A cantora literalmente voa para o palco, amarrada em um arnês, enquanto toca num keytar um dos seus primeiros singles, Just Dance. Pensa que acaba por aí? Então imagine Gaga a cantar Scheiße no topo de uma aranha-robô gigante. Todo o espetáculo é ajudado pelo seu "guia espiritual animado", Enigma, que é projetado nas telas pelo palco. A própria cantora partilhou a produção da animação e um vídeo de apresentação da personagem.

A primeira noite contou com algumas celebridades na plateia, entre elas a cantora Katy Perry e o namorado, o ator Orlando Bloom, o músico Dave Grohl e as atrizes Regina King e Marisa Tomei. Já no dia 31 de dezembro, foi a vez de Céline Dion estar presente e Gaga dedicou a música You and I à cantora canadiana. "Eu diverti-me muito na noite passada @LadyGaga!", escreveu Dion no seu Instagram. "A sua energia em palco é contagiante e tirou-me literalmente o fôlego! Desejo-lhe tudo do melhor com sua residência em Vegas!"

E o sucesso parece garantido durante todo o ano para ambos os espetáculos – o Enigma, mais pop, e o Jazz & Piano –, já que os concertos já estão esgotados para todas as datas que ofereciam a experiência completa (leia-se até o dia 9 de novembro). A ideia é que a cantora fique por dois anos em Vegas.

As residências na cidade já contaram com nomes como Elvis Presley, Frank Sinatra e Liberace, e durante a última década, com atuações de Elton John, Cher e Céline Dion, que fizeram renascer a cena musical de Las Vegas, sem esquecer nomes como Britney Spears, Jennifer Lopez, os Backstreet Boys, Gwen Stefani e Calvin Harris, que levaram um público mais jovem às apresentações.