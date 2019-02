Aprovados pela organização sem fins lucrativos Unicode Consortium, vêm aí 230 novos ícones para os smartphones (contando com as 171 variações de género e tom de pele). Com data de lançamento prevista para março, as maiores novidades são os emojis inclusivos, como pessoas com deficiências e uma gota de sangue que simboliza a menstruação. Estes emojis inclusivos, já propostos pela Apple há um ano, incluem figuras a apontar para o ouvido para significar surdez, braços e pernas mecânicos, cães guias, aparelhos auditivos ou cadeiras de rodas manuais e elétricas.

Também o símbolo da menstruação é uma proposta com cerca de dois anos feita por Lucy Russell, diretora geral da Plan International UK, associação que defende os direitos das crianças e igualdade de género. Russell reinvindica o estigma e vergonha associados à menstruação feminina dizendo que "acabar com a vergonha à volta do período começa ao falarmos sobre ele. Ou a enviarmos um emoji".

Há ainda animais e novos alimentos a chegar aos smartphones com a versão 12.0 do software.