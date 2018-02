Os investigadores basearam-se nos dados da Associação Britânica da Sanduíche, que aponta que, por ano, são consumidos 11,5 biliões de pães e metade das sanduíches são preparadas em casa e a outra metade é comprada em quiosques, supermercados e áreas de serviço. Este consumo anual traduz-se em "9,5 milhões de toneladas de CO2", o que equivale à "utilização anual de 8,6 milhões de carros", comparou a professora Adisa Azapagic, uma das autores do estudo, citada pela universidade.

"Tendo em conta que as sanduíches são uma parte importante da dieta britânica, e também um mercado significativo no sector alimentar, é importante perceber a contribuição deste sector para as emissões de gases de efeito de estufa", afirma a professora Adisa Azapagic, em entrevista ao The Guardian.





Regra geral, as receitas com carne de porco, queijo ou camarão são as apontadas como as mais poluentes no estudo e a mais popular é a de queijo e fiambre. A pegada de carbono das sanduíches varia consoante o cultivo dos ingredientes, o desperdício da comida, as receitas usadas, as opções da embalagem e o transporte.