A alta gastronomia e os produtos gourmet têm uma nova morada em Lisboa. O El Corte Inglés inaugurou em seu 7º piso o Gourmet Experience. São 17 novos espaços que apostam em diferentes conceitos de restauração, com marcas conceituadas e um novo Club del Gourmet – loja com produtos premium, delicatessen e vinhos – tudo com uma vista de 360º sobre a cidade de Lisboa.

As diferentes propostas gastronómicas de autor têm assinatura dos chefs José Avillez, Henrique Sá Pessoa e Kiko Martins, bem como do chef mexicano Roberto Ruiz e dos chefs espanhóis Pepe Solla e Aitor Ansorena. Juntos, eles somam 5 estrelas Michelin. Há também espaço para as sobremesas, bar, uma seleção de charutos e chás, além de música selecionada pela DJ Cátia Simão, para recriar diferentes ambientes ao longo do dia.





O Gourmet Experience está aberto de domingo a quinta-feira, das 10h às 24h, e às sextas-feiras e sábados das 10h às 1h. O El Corte Inglés Lisboa encontra-se na Avenida António Augusto Aguiar, 31.