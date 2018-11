Tudo começou com a publicação de uma imagem de Hope, uma cadela Afghan Hound, com a legenda "Do You Look Like Your Dog?" (É Parecido Com O Seu Cão?, em português). Para surpresa de Gerrard Gethings, as respostas à sua pergunta foram muitas, mas foi quando recebeu uma fotografia de um homem, realmente parecido com Hope, que a ideia de juntar cães às suas versões humanas, começou a ganhar forma. "Todos nós já vimos alguns deste casais no parque: um homem mais velho com um cão de pelo cinzento, um homem barbudo com um Schnuzer, etc. Era algo em que já pensava há muito tempo.", afirma Gethings.

As ideias estavam lá, só faltava o apoio, que não tardou a chegar. Desta forma, associou-se à editora britânica Laurence King Publishing. "A ideia era fotografar 50 casais canino/humanos que fossem convincentes, bonitos, atraentes, mas também divertidos. Eu assegurei-lhes que absolutamente, positivamente, definitivamente poderíamos fazê-lo.", relata o autor. E assim foi. Depois de uma busca incessante pelos pares perfeitos, chegando mesmo a abordar pessoas na rua com a frase: "É mesmo igual a um poodle. Posso-lhe tirar uma fotografia?", nasceu o "Jogo da Memória", lançado a 10 de Setembro. "Se eu soubesse que esta seria a reação das pessoas, teria pensado numa exposição que coincidisse com o lançamento", afirmou Gethings. O fotógrafo inglês, apaixonado por animais, revelou ter um cão (claro!), o Baxter, e não esconde o orgulho quando conta: "já me disseram muitas vezes que eu realmente sou parecido com ele.".