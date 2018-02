Por Máxima, 23.01.2018

Melhor Filme

Chama-me pelo teu Nome

A Hora Mais Negra

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Linha Fantasma

The Post

A Forma da Água

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Realizador

Christopher Nolan, Dunkirk

Greta Gerwig, Lady Bird

Guillermo Del Toro, A Forma da Água

Jordan Peele, Foge

Paul Thomas Anderson, Linha Fantasma

Melhor Atriz

Sally Hawkins, A Forma da Água

Frances McDormand, Três Cartazes à Beira da Estrada

Margot Robbie, Eu, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

Melhor Ator

Timothée Chamalet, Chama-me pelo teu Nome

Daniel Day Lewis, A Linha Fantasma

Daniel Kaluuya, Foge

Gary Oldman, A Hora Mais Negra

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq

Melhor Atriz Secundária

Mary J. Blige, Lamas do Mississípi

Allison Janney, Eu, Tonya



Lesley Manville, A Linha Fantasma



Laurie Metcalf, Lady Bird



Octavia Spencer, A Forma da Água

Melhor Ator Secundário

Willem Dafoe, The Florida Project,

Woody Harrelson, Três Cartazes à Beira da Estrada

Richard Jenkins, A Forma da Água

Christopher Plummer, Todo o Dinheiro do Mundo

Sam Rockwell, Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Argumento Adaptado

Chama-me pelo teu Nome

Um Desastre de Artista

Molly's Game

Logan

Lamas do Mississípi

Melhor Argumento Original

Get Out

Lady Bird

A Forma da Água

The Big Sick

Três cartazes à Beira da Estrada

Melhor Realização

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Get Out

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson

Guillermo del Toro, A Forma da Água

Melhor Fotografia

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Hora Mais Negra

A Forma da Água

As Lamas do Mississipi

MelhorDireção de Arte

A Belo e o Monstro

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Hora Mais Negra

A Forma da Água

Melhor Guarda-roupa

Bela e o Monstro

A Hora Mais Negra

A Forma da Água

Victoria e Abdul

Linha Fantasma

Melhor Som

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: O Último Jedi

Melhores Efeitos sonoros

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: O Último Jedi

Melhor Banda Sonora Original

Dunkirk

Linha Fantasma

A Forma da Água

Star Wars: O Último Jedi

Três Cartazes à Beira da estrada

Melhores Efeitos Visuais

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy

Star Wars: O Último Jedi

Kong: A Ilha da Caveira

O Planeta dos Macacos: A Guerra

Melhor Montagem

Baby Driver

Duinkirk

Eu, Yonya

A Forma da Água

Três Cartazes à Beira da estrada

Melhor Caracterização

A Hora Mais Negra

Victoria e Abdul

Wonder

Melhor Curta-metragem

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/ Alle of Us



Melhor Curta-metragem de Animação

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Melhor Canção Original

Mighty River – Mudbond, as Lamas do Mississípi

Mistery of Love – Chama-me pelo Teu Nome

Remember Me – Coco

Stand up for Something – Marshall

This is Me – O Grande Showman

Melhor Filme de Animação

A Paixão de Van Gogh

Coco

The Boss Baby

The Breadwinner

Ferdinando

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Uma Mulher Fantástica

O Insulto

Desamor

Corpo e Alma

The Square: A arte da discórdia

Melhor Curta-metragem documental

Edith an Edit

Even is a trafic jam

Heroin

Nife skills

Traffic stop