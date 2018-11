Durante a próxima semana vai haver Sangue na Guelra

Sangue na Guelra, o movimento que celebra a nova cozinha portuguesa, nascido em 2013, volta a juntar alguns dos melhores chefs de Portugal e arredores. Em jeito de homenagem à gastronomia, os dois jantares Young Chefs With Guts vão ser organizados por jovens cozinheiros talentosos e irreverentes.

No restaurante Erva, a 20 de novembro, e no Prado, a 26 do mesmo mês, Carlos Gonçalves e António Galapito, respetivamente, vão ser os anfitriões dos jantares. Reconhecidos pela sua irreverência e originalidade, prometem uma experiência gastronómica única. Os menus, feitos com produtos nacionais, são o fator-surpresa. Dois jantares cheios de ousadia, que começam com um cocktail preparado por Fernão Gonçalves, bartender do Pesca.

Cada jantar tem um custo de €80 por pessoa, bebidas incluídas.