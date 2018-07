‘Downton Abbey’ em filme

O filme inspirado na série dramática de época Downton Abbey vai ser uma realidade. A rodagem terá início este verão e prevê-se a estreia para o próximo ano. O melhor de tudo é que o elenco conta com nomes originais da série como Dame Maggie Smith, Michelle Dockery e Hugh Bonneville. Apenas se sabe que será escrito por Julian Fellowes, o criador da série, que será também responsável pela produção, a par de Gareth Neame e Liz Trubridge. A realização ficará a cargo de Brian Percival (realizador de A Rapariga Que Roubava Livros), um nome que não é estranho à equipa de Downton Abbey, uma vez que foi responsável por diversos episódios da série. Vencedora de 57 prémios ? entre eles, três Globos de Ouro, três BAFTA e seis Emmy ?, a série retrata a vida da família aristocrata britânica Crawley e dos seus empregados, nos começos do século XX, numa quase réplica da famosa série A Família Bellamy (1971-1975). Começou a ser exibida em 2010 e terminou seis anos depois, na sexta temporada. Além de um elenco memorável e de um enredo viciante, conta ainda com um guarda-roupa de sonho. A adaptação para o grande ecrã foi sempre encarada como uma possibilidade desde que a série terminou. Resta-nos aguardar pela contagem decrescente para a estreia.