Depois do grande sucesso daquela que foi a maior exposição de moda de sempre em Paris, Christian Dior: Designer of Dreams viaja até Londres, onde estará patente entre 2 de fevereiro e 14 de julho de 2019, documentando a evolução da Casa de moda, começando com as criações do seu fundador.

Ao contrário do que aconteceu no Museu de Artes Decorativas de Paris, a mostra apresentada no museu londrino vai focar-se no fascínio de Dior pela Inglaterra. "Não há outro país no mundo, além do meu, cujo estilo de vida eu goste tanto: eu amo as tradições inglesas, a polidez inglesa, a arquitetura inglesa, eu até amo a culinária inglesa", teria afirmado o designer que faleceu aos 52 anos, em 1957. A mostra apresentará trabalhos posteriores a Dior, incluindo os da sua atual designer, Maria Grazia Chiuri.