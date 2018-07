Inspirada no best-seller homónimo de Sarai Walker, a nova série da AMC já está a dar que falar. Dietlandconta a história de Alicia Klette, uma escritora-fantasma da editora de uma das melhores revistas de moda de Nova Iorque. Interpretada por Joy Nash, Alicia é uma mulher com uma baixa autoestima, resultado do peso acima da média, aliado aos consecutivos comentários maldosos da chefe, Julianna Margulies (Kitty Montgomery), e de todos os que a rodeiam. O principal objetivo de Alicia, ou Plum, como é conhecida por todos, é juntar dinheiro suficiente para fazer um bypass gástrico. Enquanto luta pelo que sente em relação a si própria, a personagem principal encontra-se noutro conflito: a suspeita de que a melhor amiga poderá ser a responsável pela série de assassinatos que tem ocorrido na cidade, cujas vítimas são homens acusados de crimes sexuais.

Dietland une, de forma sublime, dois temas atuais: a aceitação de quem tem baixa autoestima e o assédio sexual, bem como a necessidade de o travar imediatamente. Uma série para assistir com as amigas ou sozinha, para a certeza de um serão bem passado.

Por agora ainda não é conhecida a data de estreia em Portugal.