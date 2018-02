Os cerca de 15 mil alunos do primeiro ciclo de Lisboa vão poder viajar com o cartão escolar gratuitamente nos transportes públicos da cidade, Carris e Metro.





Questionado sobre se a medida abrangerá outras idades, o vereador afirma que "em setembro de 2018 queremos implementá-los em todos os alunos do primeiro ciclo e em setembro de 2019 queremos alargar depois aos ciclos seguintes".

Na opinião do vereador, esta ideia "cria um instrumento importante para as escolas", porque quando existem atividades fora da escola os alunos têm de se fazer acompanhar de títulos de viagem ou passes carregados.

Com a medida, a Câmara pretende também reduzir o impacto dos movimentos pendulares para as escolas, com "grande pico ao início da manhã e ao final da tarde em zonas muito específicas da cidade, e que criam uma pressão muito grande".





Em relação ao investimento feito, "está a ser calculado pelo vereador da mobilidade, mas para já é só a execução física do próprio cartão, e portanto o valor de investimento é muito reduzido".