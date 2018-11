É em 2006 que nasce, pelas mãos de Miguel Casal, a Costa Nova, pertencente à empresa Grestel. Primeiro, a marca de cerâmica que se inspira no mar expandiu-se para o mundo (exporta para mais de 40 países), chegando à decoração de hotéis e restaurantes, conquistando, literalmente, lugares às suas mesas. “A Costa Nova fica perto das nossas fábricas e está desde sempre associada ao nascimento e crescimento da empresa, a beleza do lugar foi a inspiração. Há uma forte inspiração mediterrânica, no desfrutar da vida à mesa com amigos e família, da vida no exterior, na ‘nossa’ luz…”, explica à Máxima o fundador da marca, que acaba de abrir uma primeira loja em Lisboa, no número 69 da rua Castilho.

Logo pelo nome, conseguimos entender uma das bases da filosofia da Costa Nova: o mar. “Sendo uma marca de inspiração mediterrânica, também tem uma forte influência atlântica, a presença do mar é importante mas não a única, temos presentes outras importantes influências. A coleção Cristal, por exemplo, é inspirada nas peças antigas de cristal lapidado que foram um marco importante na produção europeia”, adianta Miguel. As peças são produzidas em grês fino por cerca de 650 colaboradores que trabalham diariamente nas três fábricas de Vagos. Sobre a expansão rápida além-fronteiras, o fundador da Costa Nova explica que “dada a resistência dos produtos em grés, a utilização na restauração foi surgindo naturalmente. Alguns restaurantes procuram-nos pela originalidade e pela necessidade de introduzir cor nas suas apresentações”.

Um projeto pensado pelos arquitetos João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano, a primeira loja da marca em Lisboa tem, além dos espaços de venda dedicados a cada coleção, “uma zona live kitchen para eventos”, continua Miguel Casal. A loja pretende ser, mais do que um ponto de venda, uma montra para toda a coleção Costa Nova. “Os nossos clientes da região de Lisboa podem comprar online e recolher as encomendas na loja sem custos. Temos todos os produtos em stock e reposição a partir da fábrica, se necessário, diariamente. Os clientes profissionais podem também usar a loja para os seus projetos, temos espaço para reuniões de trabalho.” A loja conta ainda com uma zona de cozinha, onde se podem organizar workshops ou demonstrações. “O objetivo não será a curto prazo criar uma rede de lojas de retalho, no entanto não excluímos a possibilidade de criar outras lojas com este espírito noutros locais estratégicos para o desenvolvimento da marca”, conclui Miguel.

Onde? Rua Castilho, 69. Quando? Segunda-feira a sábado das 10h às 14h e das 15h às 19h (em dezembro a loja também estará aberta ao domingo). Contactos 21 099 17 77