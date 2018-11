Corações com coroa debatem o futuro dos jovens

Por Máxima, 17.11.2018

A adolescência, o futuro dos jovens e a violência no namoro em Portugal vão estar em discussão esta segunda, 19, na 7ª edição da Conferência Corações Capazes de Construir. Pensado pela associação Corações com Coroa, o programa tem como objetivo será procurar respostas e promover a reflexão sobre alguns dos desafios que as novas gerações enfrentam nos dias de hoje. Os debates contarão com especialistas, mas também com personalidades públicas de várias áreas, que aqui partilharão histórias sobre os seus percursos pessoais e profissionais, entre elas Bruno Nogueira, Marisa Liz ou Bordalo II.

A primeira conversa será moderada por Catarina Furtado, presidente da CCC, com ex-bolseiras da associação que darão o seu testemunho inspirador de como se tornaram role models. Seguem-se várias sessões ao longo da tarde, incluindo uma intervenção do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que vai abordar temas fulcrais na educação dos adolescentes.



Durante a conferência será divulgada a campanha "O que é ser normal? Apontar o dedo ao mal" – Contra a violência no namoro, que tem como ponto de partida um tema musical com produção artística de Tiago Bettencourt, letra de Catarina Furtado e interpretação da atriz Daniela Melchior, que também aqui passarão para partilhar o resultado e respetivo vídeoclip. A atriz Mariana Monteiro, porta voz da CCC para a Juventude, junta-se aos artistas para moderar uma conversa sobre este tema.

Num debate com moderação de José Alberto Carvalho, Bruno Nogueira, Marisa Liz, SEA3PO, Bordalo II, Guilherme Duarte e Madalena Almeida vão falar da sua responsabilidade enquanto "influenciadores" para milhares de adolescentes que os seguem nas suas redes sociais e na vida artística.

Ao longo do dia, decorrerá a 6ª edição dos Prémio de Comunicação Corações Capazes de Construir, que distingue trabalhos de jornalismo e publicidade relacionados com os direitos humanos.



A Corações com Coroa é uma associação sem fins lucrativos e Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) fundada em 2012 com o objetivo de promover uma cultura de solidariedade, igualdade de oportunidades e inclusão de pessoas em situações de vulnerabilidade, risco ou pobreza.



A conferência Adolescência - Com riscos se traça o futuro acontece esta segunda, 15, no Auditório 2 da da Fundação Calouste Gulbenkian. A entrada é livre mediante inscrição através do email: ccc@coracoescomcoroa.org