Escondida no bosque fora de Atlanta, Geórgia, esta casa está construída em sete grandes árvores. O site do Airbnb tem mais de 300 mil visitas por mês e 158 mil utilizadores a guardarem a propriedade na wishlist do site. Um dos aspetos únicos da casa da árvore é que não é uma suite, mas três espaços separados. Outro ponto positivo é ser a 10 minutos de carro do centro da cidade. Assim, experiencia o sossego da floresta, mas pode facilmente aceder aos mais variados serviços. Em relação ao interior da casa, "a decoração é eclética. Mobilei o espaço com peças antigas, arte única e mantas aconchegantes. Há muito espaço aberto para admirar a natureza circundante".