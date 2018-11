A jovem hospedeira partilhou a história na sua conta de Facebook e a publicação tornou-se viral - em penas uma hora já tinha cerca de 184 mil gostos.

Publicado a 7 de novembro e com mais de 40 mil partilhas, o post acompanha a fotografia da hospedeira com o recém-nascido nos braços. “Perguntei à mãe da criança se estava tudo bem e comentei que o bebé parecia estar com fome. Com lágrimas nos olhos, a mãe disse-me que tinha ficado sem leite em pó. Os restantes passageiros começaram a aperceber-se da situação ea olhar para a criança que chorava sem parar” escreveu Patrisha no Facebook acrescentando que sentiu um aperto no coração e decidiu agir.