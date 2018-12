Comece 2019 da melhor forma: a rir

O festival que promete fechar 2018 com muitas gargalhadas apresenta um cartaz recheado de nomes do humor português como Nilton, Fernando Mendes, Pedro Soares, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio. São quatro noite preenchidas com humor e ambiente divertido no Palácio de Congressos do Algarve de 28 de dezembro a 1 de janeiro de 2019.

Apesar dos vários nomes masculinos, Rita Piglet brilha na noite de 29 de dezembro, no mesmo dia que Nilton, apresentando o espectáculo Meia Dose de Leitão. Os preços variam entre os €12 para os diários e €42 para os passes de quatro dias.

Programa:

28 de dezembro, 21:30h | Pedro Soares, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio;

29 de dezembro, 21:30h | Grupo Teatro do CIRM, Rita Piglet e Nilton

30 de dezembro, 21:30h | Joca, Joel e Zé Pedro, João Didelet e António Machado

1 de janeiro, 21:30h | Fernando Mendes