O filme de culto de 1995 vai ser adaptado num espetáculo musical, com exibição na Broadway. Quem o anunciou foi a companhia de teatro nova-iorquina The New Group, vencedora de inúmeros prémios, incluindo um Tony. A Teen Vogue adianta que a realizadora e argumentista do filme, Amy Heckerling, será ainda a responsável pela adaptação para o palco. O musical será ainda encenado por Kristin Hanggi, com as coreografias a ficarem a cargo de Kelly Devine. O elenco ainda é desconhecido. A data de estreia está marcada para novembro deste ano.