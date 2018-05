ESTREIAS DE CINEMA

O mês de maio celebra o cinema com a mestria das mulheres que, da realização à representação, mostram uma presença cada vez mais poderosa (e expressiva) na sétima arte. Assistimos ao regresso de mulheres que adoramos ver como protagonistas (ainda que, para alguma crítica, possam ainda estar a um passo largo da perfeição). Falamos de Emily Blunt, que regressa para fazer aquilo em que está cada vez mais especialista: ser personagem principal de um enigmático thriller-drama. Um Lugar Silencioso (A Quiet Place) é realizado por John Krasinski (também co-protagonista) e narra a história de uma família que vive numa quinta, aterrorizada por uma presença demoníaca (estreou a 3 de maio). Outra protagonista nata, Alicia Vikander, dá vida à exploradora Danielle no filme de Wim Wenders, Submersos (Submergence), simultaneamente uma história de amor e um thriller, com referências a temas bem atuais como o terrorismo ou as alterações climáticas. O filme tem a sua estreia nacional marcada para 24 de maio. Destaque ainda para a primeira longa-metragem de António Pinhão Botelho (estreou a 3 de maio): em Ruth conta-se a história do jovem futebolista Eusébio (que viajou para Lisboa, incógnito, com esse nome) ao mesmo tempo que se traça o perfil de um Portugal metropolitano e ultramarino. Por fim, assinalamos o regresso da premiada série The Handmaid’s Tale, protagonizada pela talentosa Elisabeth Moss. A segunda temporada estreia a 26 de abril, mas até lá vale a pena espreitar os sneak peeks que a atriz tem partilhado na sua conta de Instagram (@elisabethmossofficial).

A não perder O Cine-estúdio do Teatro Campo Alegre, no Porto, recebe o Ciclo de Cinema O Cinema e Outras Artes. Até 30 de maio, todas as quartas-feiras, às 18h30, serão exibidos oito filmes seguidos de um debate sobre o cruzamento do cinema com outras artes como a dança, a pintura, o teatro, a música, a fotografia, a banda desenhada ou a literatura.

Além-fronteiras

A portuguesa Catarina Wallenstein é a estrela do filme Les Unwanted de Europa, do realizador italiano Fabrizio Ferraro, que estreou em Fevereiro no Festival de Roterdão. A acção decorre durante a guerra civil espanhola e narra a fuga do exército republicano, a par da jornada de um grupo de militantes antifascistas, estrangeiros e judeus, entre os quais o crítico e filósofo Walter Benjamin. Recorde-se que Catarina Wallenstein está nomeada na categoria Cinema dos Prémios Áquila 2018 para Melhor Actriz Secundária, pelo seu desempenho no filme Peregrinação (2017), de João Botelho.

Celebrar os clássicos

Haverá mulher mais sedutora e excêntrica que Holly Golighty, a personagem que Audrey Hepburn encarnou no filme Boneca de Luxo (1961), do realizador Blake Edwards? Um filme que atravessa (e seduz) gerações, Breakfast at Tiffany’s, no original, teve cinco nomeações nos Óscares (ganhou Melhor Canção e Melhor Banda Sonora) e nos Globos de Ouro venceu nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz. Mais de 50 anos depois, o CCB leva a história de uma mulher em busca de um milionário ao Grande Auditório do CCB, numa cópia restaurada digitalmente em 4K. Dia 31 de maio, às 16h, com entrada a €7. Uma exibição especial a não perder.