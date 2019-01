A EDUCADORA DE INFÂNCIA

A Educadora de Infância é o segundo filme escrito e realizado por Sara Colangelo e o papel de protagonista foi entregue à talentosa Maggie Gyllenhall, que conseguiu uma interpretação que a crítica já considerou como a "mais impressionante que a atriz já fez" (escreve a The Rolling Stone, por exemplo). Esta é a história de uma educadora de infância de Staten Island que, ao perceber que um dos seus alunos de cinco anos talvez seja superdotado, fica fascinada e obcecada pela criança, enveredando por um perigoso e desesperado percurso para o enriquecer culturalmente (estreou a 3).

VOX LUX

Natalie Portman faz em Vox Lux um fiel retrato da vertigem da fama ao interpretar Celeste, uma cantora pop que, aos 13 anos, depois de sobreviver ao massacre de Columbine (o tiroteio que matou quinze pessoas numa escola do Colorado, em 1999), começa a cantar, ainda no hospital, e vê a sua carreira ascender de forma galopante e descompassada. Escrito e realizado por Brady Corbet, ao elenco deste musical dramático junta-se ainda Jude Law, o empresário desleixado de Celeste, e Stacy Martin, a irmã da estrela, Eleanor (estreou a 10).

MARIA, RAINHA DOS ESCOCESES

A encenadora e realizadora Josie Rourke narra em Maria, Rainha dos Escoceses a história da revolucionária monarca da Escócia, Maria Stuart ou Maria I, que após enviuvar, aos 18 anos (em 1542), reivindica o seu súbito destino: governar. Mesmo que isso lhe vá custar a vida. O filme, que coloca nos papéis principais Saoirse Ronan (Maria Stuart) e Margot Robbie (Isabel I), revela traições, rebelião, poder e paixões, conceitos inerentes ao fascinante mundo da realeza europeia de outros tempos através do confronto macabro entre duas mulheres raras que marcaram os seus lugares na História (estreia a 17).





COLETTE

Baseado na história real de Sidonie Gabrielle Colette, uma das escritoras mais vanguardistas do princípio do século XX, Colette, o filme realizado por Wash Westmoreland, conta como uma escritora foi compelida a escrever romances em nome do marido que depois os assinava em nome próprio. Quando se apercebe da injustiça da sua condição, Colette reivindica o reconhecimento do seu talento, ao mesmo tempo que impulsiona a emancipação das mulheres numa época em que esta mudança era urgente. Keira Knightley é a eleita para interpretar Colette, contracenando com Eleanor Tomlinson e Dominic West (estreia a 24).