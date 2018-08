ESPECIAL: Cinema ao ar livre





Filmes e documentários com os sons da cidade em plano de fundo e sob um céu aberto cheio de estrelas. É esta a proposta do Centro Cultural de Belém para as noites de agosto: todas as sextas-feiras, às 21 horas, na Praça CCB, serão projetados vídeos (em formato DVD) integrados em ciclos. Um deles homenageia Murray Grigor (realizador escocês cuja produção cinematográfica se centra na arquitetura), outro vídeo foca o Maio de 68 e o epicentro da revolução, em Paris. É neste ciclo que destacamos o imperdível Os Amantes Regulares (2005), de Philippe Garrel, sobre a história de amor dos jovens François e Lilie que se conheceram durante aquela revolução. A entrada para todas as sessões é livre.

NOVIDADES: O que se espera para o outono?





O último trimestre do ano ainda vem longe, mas há estreias cujas datas importa reter. Baseado no livro de memórias do jornalista David Sheff, sobre a adição do filho Nic à metanfetamina, o filme Beautiful Boy traz de volta o ator Timothée Chalamet ao grande ecrã e coloca-o lado a lado com Steve Carell e Maura Tierney num drama emocionante que pode valer ao jovem ator uma segunda nomeação para os Óscares (estreia a 12 de outubro). Em First Man, o ator Ryan Gosling volta a ser o "menino dos olhos" de Damien Chazelle (realizador de La La Land), desta vez para contar a história de Neil Armstrong, o primeiro homem a ir à Lua, a 20 de julho de 1969. Claire Foy e Jason Clarke também fazem parte do elenco da biografia do astronauta (estreia a 12 de outubro). No mesmo registo biográfico, Rami Malek (o protagonista da série Mr. Robot) é Freddie Mercury, em Bohemian Rhapsody. O filme faz um retrato fiel de um dos mais ilustres artistas da música pop. Em Serenity, o ator Matthew McConaughey é um capitão de pesca reformado a quem a ex-mulher (Anne Hathaway) pede ajuda para planear o assassínio do seu violento marido (a 19 de outubro).

A HISTÓRIA: A mulher dos leões





A história de vida da realizadora francesa Claire Denis dava, só por si, um argumento de peso para um thriller. No final da década de 40 e em viagem com os pais pela zona norte dos Camarões, Denis tornou-se a lendária "criança que sobreviveu aos leões". Ao ver-se rodeada por estes animais e para salvar Denis, a filha mais nova, a família fechou-a num baú de metal. Para sobreviver, recorda o The New York Times (num artigo recente sobre a realizadora), a pequena repetiu o seu próprio nome vezes sem fim, horas a fio. Anos depois, já em Paris, a história tornou-se lendária e Denis lançou-se na carreira de realizadora. Certo é que o local haveria de marcá-la para sempre, já que foi nos Camarões que filmou o seu primeiro filme: Chocolate (1988). Agora, e depois de somar sucessos durante três décadas na sua língua-mãe, está prestes a estrear o seu filme com maior orçamento e o primeiro em inglês: High Life. O filme tem no elenco Robert Pattinson, Mia Goth e Juliette Binoche, e é um filme de ficção científica sobre um grupo de criminosos que aceitam uma missão espacial para serem experienciados pela Ciência. Ainda não tem data de estreia prevista em Portugal.

EM DESTAQUE: Viúvas negras