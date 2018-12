Cinema Monumental vai fechar em fevereiro de 2019

responsável pela empresa de distribuição e exibição Medeia, que explora as quatro salas do Monumental no Saldanha, em Lisboa.

No dia 20 Fevereiro de 2019, o Cinema Monumental vai fechar. O anuncio foi feito em conferência de imprensa esta sexta-feira pelo Paulo Branco, produtor eDe acordo com o produtor, o encerramento "já tinha sido definido há algum tempo". Agora já há uma data: até dia 20 de Fevereiro, o Monumental continuará o seu funcionamento normal. Depois dessa data, as salas receberão "sessões ao fim de semana, que serão organizadas pela Medeia com inedetismo e alguma dinâmica", até "haver uma reestruturação completa do prédio do Monumental.""Esta situação deriva essencialmente de, em termos económicos, ser absolutamente impensável manter um espaço destes ocupado com exibição cinematográfica. É sobretudo irrealista. Há uma conjuntura económica que faz com que a rentabilidade destes espaços não se coadune com uma actividade que não tem capacidade de os arrendar", disse Paulo Branco.No último dia de actividade normal do Monumental, haverá uma "revisitação da obra" de João César Monteiro, em homenagem ao realizador português.