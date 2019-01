Os três principais nomes do Coachella Valley Music and Arts Festival de 2019 são Childish Gambino, Tame Impala e Ariana Grande. A produção do festival acaba de anunciar o line-up dos concertos, que acontecem nos dias 12, 13 e 14 de abril e 19, 20 e 21 do mesmo mês.

Contudo, dois nomes inesperados chamaram a atenção. No dia da apresentação da banda de rock australiana Tame Impala, surgem também os nomes de Virgil Abloh, diretor artístico de moda masculina na Louis Vuitton, que também é DJ e que o ano passado lançou o programa Televised Radio na Apple Music Beats 1; e Idris Elba, o ator que foi eleito o homem mais sexy de 2018 e também é DJ.

Veja abaixo todos os nomes que vão passar pelo Empire Polo Club, na Califórnia, este ano.