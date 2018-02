Se vai passar o Dia dos Namorados em casa mas quer celebrar à altura, estes são os cocktails ideais para uma noite romântica, onde o bom humor é premissa obrigatória. Elaborados por Carlos Santiago, o vencedor da Final Nacional da Competição World Class Bartender of the Year, em 2017, os cocktails My Sweetheart, com base de Cîroc e hibiscos, Love Arrow, com Tanqueray e framboesa, e My Valentine, com Cardhu, Porto Ruby e laranja, são a escolha acertada.







As receitas

My Sweetheart

5 cl de Cîroc

5 cl de chá de hibiscos

1 cl de sumo de limão

2 cl de xarope de açúcar

2 cl de clara de ovo

Método: Dry Shake/Dry Shake

Copo: Taça Coupette

Garnish: Flor de Hibiscos

Preparação: Colocar todos os ingredientes no shaker e agitar sem gelo, para emulsionar as claras. Adicionar gelo e agitar, coar para o copo e decorar com a flor de hibiscos.

Love Arrow

5 cl de Tanqueray 10

2 cl de puré de framboesa

2,5 cl de sumo de limão

2 cl de xarope de açúcar

Top de espuma de framboesa

Método:Shake

Copo:Taça Cocktail

Garnish:Macarons

Preparação: Colocar todos os ingredientes, exceto a espuma, no shaker e agitar com gelo, coar para o copo, fazer o top com a espuma de framboesa. Acompanhar com macarons.

*Receita de espuma de framboesa

10 cl de clara de ovo

10 cl de puré de framboesa

2 cl de sumo de limão

1 folha de gelatina

Preparação:Hidratar a gelatina e dissolver num pouco de água quente. Adicionar os restantes ingredientes e incorporar tudo, verter para o sifão e colocar duas cargas.

Receita de espuma de framboesa alternativa

10 cl de natas

10 cl de puré de framboesa

Preparação: Bater as natas e o puré até obter um preparado homogéneo e ligeiramente consistente. Colocar tudo num saco de pasteleiro e finalizar.

My Valentine

4 cl de Cardhu 12

2 cl de Porto Ruby

1 barspoon de compota de laranja

2 dash Angostura bitter

Método: Stir

Copo: Old Fashioned

Garnish:Laranja desidratada

Preparação: Colocar todos os ingredientes no mixing glass, adicionar gelo e mexer para diluir, coar para um copo e decorar com a laranja desidratada.