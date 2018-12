Cerimónia dos Óscares 2019 já tem data marcada e apresentador

A principal festa do cinema mundial já tem data marcada: domingo, dia 24 de fevereiro, realiza-se a cerimónia dos Óscares 2019.

A 91.ª edição dos Prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, como de costume, será no Dolby Theatre, no Hollywood & Highland Center, em Hollywood, e será transmitida ao vivo pela ABC Television Network nos Estados Unidos da América, e para mais de 225 países e territórios em todo o mundo. Em Portugal, a cerimónia passa na SIC. O ator e comediante Kevin Hart, conhecido pela participação nos filmes Polícia em Apuros, Central de Inteligência e Jumanji: Bem-Vindos à Selva será o anfitrião da festa do próximo ano.

A data das nomeações para os prémios também foi anunciada. Na terça-feira, 22 de janeiro de 2019 vamos conhecer a lista completa dos nomeados. Hoje, a Academia já divulgou os 20 filmes que irão concorrer na categoria Efeitos Visuais:

Aquaman

Bem-Vindos a Marwen

Black Panther

Bumblebee

Christopher Robin

Engenhos Mortíferos

Han Solo: Uma História de Star Wars

Homem-Formiga e a Vespa

Ilha dos Cães

Missão: Impossível – Fallout

Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

Mundo Jurássico: Reino Caído

O Primeiro Homem na Lua

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

O Regresso de Mary Poppins

Paddington 2

Ready Player One: Jogador 1

The Incredibles 2: Os Super-Heróis

Um Lugar Silencioso

Vingadores: Guerra do Infinito