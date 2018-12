Centenário de Sophia de Mello Breyner celebra-se ao longo do próximo ano

Nascida no Porto a 6 de novembro de 1919, Sophia de Mello Breyner Andresen foi condecorada três vezes pela República Portuguesa e recebeu 13 distinções literárias. O Prémio Rainha Sofia de Espanha, em 2003, foi o último que a autora recebeu em vida. Foi ainda a primeira mulher portuguesa a receber o prémio mais importante da nossa língua, o Prémio Camões, atribuído em 1999.

Entre as suas muitas obras, estão várias dedicadas ao público infanto-juvenil, como A menina do mar e A Fada Oriana, em 1958, ou o O Cavaleiro da Dinamarca, de 1964. Sophia de Mello Breyner Andresen chegou ainda a traduzir autores como Dante Alighieri, William Shakespeare, Paul Claudel e Eurípedes.

Este mês, no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, apresentaram-se os pontos principaos da programação nacional e internacional do centenário.

As celebrações começam a 12 de janeiro, no Centro Cultural de Belém, com uma apresentação do projeto de dança O Cavaleiro da Dinamarca pela Escola de Dança do Conservatório Nacional e terminam a 6 de novembro de 2019 com um concerto no São Carlos, em Lisboa.

Entre exposições, espetáculos e outras iniciativas que terão lugar em Portugal, mas também no Brasil e em Itália, destaca-se o colóquio internacional que se realizará em maio na Fundação Calouste Gulbenkian e o ciclo de cinema organizado pela Cinemateca Portuguesa, com os filmes preferidos da poeta.

Está ainda prevista a colocação de uma lápide evocativa na Travessa das Mónicas, no bairro da Graça, onde Sophia viveu durante mais de 60 anos.

Sophia, que desapareceu aos 84 anos, a 2 de julho de 2004, em Lisboa, está sepultada no Panteão desde 2014.

A programação do centenário encontra-se disponível no site www.centenáriodesophia.com.