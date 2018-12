Se ainda não tem planos para a última noite do ano, esta sugestão é para si. O Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, um dos hotéis de 5 estrelas do grupo, que fica em Paço de Arcos, propõe um programa especial para se despedir de 2018 e receber 2019.

A festa começa com um cocktail, onde serão servidos mini éclairs de foie gras, queijos e camarão, seguindo-se um jantar cujo menu inclui pratos como lagosta e lombo de novilho.

Com animação musical ao longo da noite e contará com a atuação do trio Triskle, que promete tocar êxitos desde a década de 50 até aos dias de hoje.

Por fim, será servida uma ceia repleta de queijos, charcutaria, enchidos diversos, sobremesas e ainda chocolate quente para aquecer e renovar energias até ao fim da festa.

O preço por pessoa é de €190. Caso queira pernoitar no hotel e acordar da melhor maneira no primeiro dia do ano, os preços por pessoa começam nos €270.

O Palácio está localizado junto à Marginal, no coração de Paço de Arcos e fica a 15 minutos dos centros históricos de Lisboa e de Cascais. Com um ambiente glamoroso e poético, no Palácio do século XV pode pisar as varandas onde – reza a história – que o rei D. Manuel I viu partir as caravelas portuguesas rumo à Índia.