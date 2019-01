Há quanto tempo não vai cantar as Janeiras? Na Ouro, Incenso e Birra vai poder fazê-lo. A reinvenção da tradição é o principal tema desta festa, organizada pelas três cervejarias artesanais instaladas em Marvila, que são a Lince, Musa e a Dois Corvos. O programa está recheado de pequenas atuações de bandas da nova geração, e prolonga-se ao longo de uma tarde pelos recantos do bairro lisboeta.

Colocando o desafio aos autores dos concertos de incluírem um tema tradicional das Janeiras no seu repertório musical, a festa vai servir para angariar fundos a favor de uma associação solidária da zona.

Este ano, a escolha foi a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), uma ONG cuja missão é melhorar as condições de vida das pessoas que sofrem com esta doença, assim como as dos respetivos familiares.

A festa começa este sábado, 12 de janeiro, a partir das 15h, entre concertos, degustações de novas cervejas e a descoberta de lugares únicos no histórico bairro.

Como manda a tradição, a ocasião é celebrada com o lançamento de mais uma cerveja colaborativa, da autoria das cervejas que promovem este programa, a juntar às mais de duas dúzias de cervejas artesanais já produzidas e disponibilizadas habitualmente na zona.