Desde junho, quando foi anunciado que Albert Watson seria o fotógrafo do calendário Pirelli 2019, as expectativas aumentaram. Pois nesta quarta-feira, dia 5 de dezembro, foram divulgadas as primeiras imagens do emblemático calendário, em Milão.

As fotos contam as histórias de sonhos (Dreaming) de personagens interpretadas pelas modelos Gigi Hadid e Astrid Eika, pelo designer Alexander Wang, pela atriz Julia Garner, pela modelo a atriz Laetitia Casta e pelos bailarinos Misty Copeland, Calvin Royal III e Sergei Polunin.

A carregar o vídeo ... Dreaming, o calendário Pirelli 2019 por Albert Watson



"Não queria meros retratos de pessoas, mas algo que se aproximasse o mais possível das imagens congeladas de um filme", afirmou Watson em comunicado. De acordo com a Pirelli, o calendário de 2019 trata de uma reflexão sobre a ambição e o sucesso de acordo com a perspetiva feminina. Na criação de Albert Watson, Misty Copeland sustenta-se a dançar num clube e ensaia acompanhada do namorado, interpretado por Calvin Royal III. Já Julia Garner é uma jovem fotógrafa amante da Natureza. Laetitia representa uma pintora que vive com o parceiro bailarino, este interpretado por Sergei. E pela primeira vez na história do calendário foi fotografado um designer de moda. Alexander Wang interpreta o único confidente da herdeira, Gigi Hadid, que se separou do parceiro recentemente. Confira o resultado na fotogaleria.

Calendário Pirelli 2019 - backstage