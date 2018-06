A marca de joias italiana enveredou pelo ramo hoteleiro, seguindo o exemplo de marcas como Fendi, Armani e Versace. Situado nos últimos 8 andares de um prédio de 48, dispõe de 82 quartos (19 deles suites de luxo), o Bulgari Hotel Shanghai goza de uma vista privilegiada para as margens do rio Huangpu e promete um serviço personalizado e exclusivo. Fazem ainda parte do hotel as instalações da antiga Câmara de Comércio de Xangai, onde se encontra um imponente salão de baile com 500 metros quadrados e pé-direito triplo, assim como o restaurante de comida cantonesa Bao Li Xuan e o The Whisky Bar. A fachada tipicamente chinesa funde-se na perfeição com um interior italiano, forrado de armários de laca preta e tampos de mesa de mármore Calacatta da Toscana. Já o lobby e os corredores são revestidos com granito preto fosco Travertino Navona e os detalhes de teca polida e bronze. A junção da arquitetura tradicional com o design contemporâneo, somada ao equilíbrio com a natureza, foram os principais objetivos dos arquitetos envolvidos na obra que privilegia a exclusividade.

Com 400 metros quadrados e a partir dos 21.210 euros pode ainda usufruir da suite exclusiva Bulgari Suit. Esta inclui três quartos, cinco casas de banho, três lounges, uma sala de jantar para 12 pessoas, sala de reuniões, spa e sala de tratamento, jacuzzi, ginásio, cozinha, serviço de mordomo 24 horas, acesso por elevador privativo, sem esquecer a limusine Maserati ao dispor dos hóspedes.

Inaugurado no mês passado, o hotel conta ainda com um spa (com produtos La Mer e Amala) e uma piscina interior aquecida com 25 metros, o já referido restaurante cantonês e ainda outro espaço gastronómico, o Il Ristorante - Niko Romito, dedicado à comida italiana.

A cadeia Bulgari continua assim a crescer, estando já agendadas as inaugurações dos hotéis de Moscovo e Paris, em 2020, e de Tóquio, em 2022.