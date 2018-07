Brad Pitt e Leonardo DiCaprio recusaram contracenar em ‘O Segredo de Brokeback Mountain’

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estiveram na lista para a escolha dos protagonistas do filme de Ang Lee, O Segredo de Brokeback Mountain. Contudo recusaram a proposta, como se sabe, pois os papéis foram para Jake Gyllenhaal e Heath Ledger que tiveram desempenhos soberbos.

Distinguida com vários prémios, a longa-metragem conta a história do intenso romance vivido entre dois cowboys que termina de forma trágica. Em entrevista ao IndieWire, Gus Van Sant revela que considerou realizar o filme, tendo desafiado atores como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon e Ryan Phillippe. "Enquanto estava a trabalhar no projeto percebi que precisava de um elenco forte, um elenco com atores conhecidos, caso contrário não iria funcionar. Todos eles recusaram", explica o realizador norte-americano. O casal Ennis Del Mar e Jack Twist acabou por ser interpretado por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, respetivamente. O filme de 2005 arrecadou 141 prémios, entre eles três Óscares, quatro Globos de Ouro e três BAFTA.