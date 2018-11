Boom Festival celebra 20 anos com lançamento de documentário e livro

Numa festa de amigos numa floresta, entre Setúbal e Alcácer do Sal, em 1997. Foi assim que nasceu o Boom Festival, um festival cultural e visionário que atrai, de dois em dois anos, cerca de 150 nacionalidades até a uma pequena vila de Castelo Branco.

Como forma de celebrar os seus 20 anos de existência, vai ser apresentado um documentário sobre o Festival e ainda o livro Boom Festival, 20 years: A Visual and Oral History, uma edição de autor que pode ser adquirida através do e-mail info@boomfestival.org.

O documentário Boom Festival 20 Anos, dedicado a todos os Boomers, é uma viagem pelas 11 edições do evento, com os projetos paralelos ao festival, a sua história e ainda entrevistas a participantes e membros da equipa. Já o livro Boom Festival, 20 years: A Visual and Oral History (€60) reúne 134 testemunhos de quem contribuiu para a evolução do festival e também centenas de imagens registadas ano após ano.

O Boom é um evento multidisciplinar, transgeracional e intercultural, tendo um grande impacto social, económico e sobretudo cultural no interior de Portugal.