Numa época em que diversidade e igualdade estão, cada vez mais, na agenda, importa alargar horizontes e repensar os conceitos em novas perspetivas. Será esse um dos principais objetivos de How to Slay: Inspiration from the Queen and Kings of Black Style (Rizzoli), da jornalista Constance C. R. White (autora do livro Essence: A Salute to Michelle Obama). A obra propõe uma viagem inspiracional através do estilo afro-americano, ao longo do século XX até aos dias de hoje, olhando de perto referências incontornáveis como Josephine Baker, Michelle Obama e Miles Davis ou, numa esfera mais pop, Rihanna, Kanye West ou Pharrell Williams. O livro explora os fundamentos das tendências negras, analisando de que forma é que elas se tornaram determinantes para a cultura popular, em geral, e para a Moda, em particular. Compreende-se, assim, a abordagem de tópicos como Cabelos, Chapéus, Divas e a análise de temas como a importância da atitude, o uso da cor, o estilo dos anos 60, a influência de África ou das Caraíbas ou a beleza – inquestionável – da pele negra.