Barack Obama veste-se de pai Natal para surpreender crianças no hospital

Com gorro de pai Natal e um saco de brinquedos às costas, Barack Obama andou pelo Hospital Pediátrico Nacional de Washington a distribuir presentes a presenteou todas as crianças com prendas de natal e sobretudo com o seu carinho e boa disposição.

Segundo o jornal Washington Post, o antigo presidente norte-americano visitou vários quartos e conversou com as crianças e com os respetivos pais. Houve ainda tempo para fotografias e vídeos que registaram a iniciativa solidária de Obama e que mostram médicos, enfermeiros e pacientes a cantar "We Wish You a Merry Christmas".

Antes de deixar o hospital, Obama fez questão de agradecer a disponibilidade de toda a equipa de funcionários por trabalharem durante a época festiva. O 44º Presidente dos Estados Unidos ainda vive em Washington e participa regularmente em iniciativas solidárias com a mulher, Michelle.

O hospital partilhou o momento no Twitter agradecendo o gesto único e solidário "Obrigada Barack Obama por tornar este dia incrível e memorável para os nossos pacientes. O seu gesto surpresa aqueceu e deu vida aos nossos corredores e colocou sorrisos nas caras de toda a gente. Os nossos pacientes adorarama sua companhia… E os seus presentes!" escreveu o Children’s National na rede social.