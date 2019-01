Banksy voltou a atacar em Inglaterra

O britânico e anónimo Bansky tem vindo a deixar a sua inconfundível marca em variados lugares no mundo.

Mais recentemente, o misterioso artista decidiu intervir na cidade mais poluída do Reino Unido, Port Talbot. A obra grafitada é uma homenagem aos trabalhadores da indústria do aço e ao mesmo tempo uma crítica ao problema da poluição. Isto porque o local escolhido por Banksy foram as paredes de uma garagem pertencente a um homem que trabalha numa empresa de aço.

O próprio bairro onde foi feita a obra, Taibach, encontra-se muitas vezes coberto de fuligem e cinza, consequência das fábricas ali sediadas.

A pintura, estrategicamente feita nas duas paredes de uma esquina apresenta de um lado, uma criança de braços abertos e língua de fora a receber a neve que está a cair, do outro lado, um contentor do lixo em chamas, a deitar fumo e cinzas.

O que se observa, assim, é a mesma criança a receber uma chuva de cinzas que pensa ser neve.

Poucas horas depois do aparecimento do mural, o artista confirmou a autoria através de um vídeo publicado no seu Instagram com detalhes da pintura. Em imagens captadas através de um drone, Banksy mostra ainda uma vista que não se vê tão frequentemente: a nuvem de fumo provocada pelo funcionamento de várias fábricas de siderurgia da zona. A banda sonora que acompanha o post, é nada mais nada menos do que "Little Snowflake" uma canção infantil de Natal em conjunto com a legenda provocativa do artista: "Boas Festas."