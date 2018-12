O Palácio de Kensington, em Londres, onde hoje vivem os duques de Cambridge e os seus três filhos (bem como outros membros da família real) foi noutros tempos a residência da rainha Victoria. Este lugar cheio de história é, por isso, o palco perfeito para as exposições que exploram a vida da rainha. É

o caso da mostra Victoria Revealed (aberta ao público até ao dia 6 de maio) que se inspira nos diários da rainha Victoria e percorre salas do palácio que a própria frequentava, revelando alguns dos seus objetos pessoais. Entre as peças selecionadas estão joias encomendadas especialmente para a rainha pelo marido, o príncipe Alberto.

A jovem que se tornou rainha aos 18 anos e teve o segundo reinado mais longo do Reino Unido (63 anos, recentemente ultrapassados pela rainha Isabel II) vai ser a protagonista das celebrações que marca os 200 anos do seu nascimento a 24 de maio de 2019. Em antecipação a esta data marcante Claudia Williams, a curadora do Palácio do Kensington, explica à Máxima porque é que estas joias e esta rainha são tão especiais.





Porque é que esta exposição acontece agora e neste local?

O palácio de Kensington é o local onde a rainha Victoria nasceu e passou a infância. Foi graças ao carinho da rainha Victoria pelo palácio que este foi salvo no final do século XIX e as salas de estado foram abertas ao público. O ano 2019 marca o bicentenário do nascimento da rainha Victoria no Palácio de Kensington. Nos anos que levam a este aniversário, os Historical Royal Palaces têm estado a mostrar, e vão continuar a mostrar, tesouros da sua vida e coleções. Isto irá culminar em duas grandes exposições sobre a infância e reinado da monarca, que abrirão ao público no dia do seu 200º aniversário, a 24 de maio de 2019.

O que é que torna as tiaras peças especiais?

A exposição de joalharia do Palácio de Kensington inclui a tiara Fife, desenhada para a princesa Louise – filha do rei Eduardo VII - como presente de casamento com o Duque de Fife. Agora pertence aos Historic Royal Palaces, está na exposição Victoria Revealed juntamente com a tiara kokoshnik da princesa Louise e com o parure de diamantes e esmeraldas da rainha Victoria – consiste num conjunto de tiara, colar, pregadeira e brincos.



Enquanto peças de valor considerável, as tiaras são passadas de geração em geração com o significado de se tornarem simultaneamente emblemas do passado e ornamentos espectaculares para o presente. Devido ao valor intrínseco dos materiais, as tiaras têm sido tradicionalmente desfeitas, modificadas ou adaptadas até ficarem apenas parecidas com o original. O que é incrível nas três tiaras em exibição no palácio de Kensington é que todas continuam, maioritariamente, no seu design original apenas com pequenos ajustes. Sendo assim, o parure de esmeraldas é um conjunto sobrevivente desenhado pelo príncipe Alberto, tal como ele o queira, para a sua esposa.



Apesar destas peças serem antigas, o que é que desperta a curiosidade do público hoje?

As tiaras sempre despertaram um sentido de reverência e fantasia à volta de quem as usa. Embora seja cada vez mais raro ver alguém usá-las, elas continuam, ocasionalmente, a ser usadas no século XXI e, talvez seja a sua raridade que faz crescer esse fascínio agora. Apesar do facto de terem mais de 100 anos (quase 200 no caso do parure de diamantes e esmeraldas da rainha Victoria) as tiaras em exibição no palácio de Kensington continuam a ser masterpieces de manufactura e design que resistiram ao teste do tempo.

Graças a uma nova geração de mulheres da realeza e noivas reais, as tiaras dos cofres reais têm sido vistas em público nos anos recentes, algumas não foram vistas durante muito tempo, e isso fez ressurgir interesse nestes tesouros que reforçam o sentido de majestade hoje e carregam o peso da história nas pedras.

As tiaras têm um lugar especial na Casa Real inglesa?

De longe as coleções mais extensas de tiaras eram as de França e da Rússia, mas talvez ironicamente, muitas delas foram perdidas em vendas em França em 1887 e na Rússia durante uma série de vendas nas décadas de 1920 e 1930. Na Grã-Bretanha, em contraste com as joias da coroa possuídas pelo estado, as tiaras têm permanecido nas coleções privadas dos membros da família real, passando de geração em geração. Possuem uma ressonância pessoal muito particular, por vezes dadas como presente de casamento, de pais para filhos ou de marido para mulher, são simultaneamente presentes profundamente pessoais e simpáticos acenos ao elevado estatuto de quem usa.

Victoria Revealed. Até 6 de janeiro no Palácio de Kensington, em Londres.