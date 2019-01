8ª Temporada de Game of Thrones



2ª Temporada de Big Little Lies



3ª Temporada de Handmaid’s Tale



Handmaid’s Tale

A carregar o vídeo ... 3ª temporada de Stranger Things









3ª Temporada de Stranger Things



A carregar o vídeo ... The Umbrella Academy









The Umbrella Academy





3ª Temporada de The Crown



A carregar o vídeo ... O novo filme da série Black Mirror - Bandersnatch











O novo filme da série Black Mirror e a 5ª temporada



A carregar o vídeo ... 3ª temporada de La Casa de Papel









3ª Temporada da La Casa de Papel



2ª temporada de Dark



2ª temporada de Mindhunter



Se ainda não é fã de GOT , tem atépara ver asaté agora lançadas e o melhor é começar já. Caso já seja fã, mentalize-se que faltam apenas 3 meses para o fim da série, que estreou em 2011 e se tornou um fenómeno mundial. GOT despede-se este ano com seis episódios muito especiais, com duração de 60 a 120 minutos cada, considerados pelo próprio presidente da HBO, Richard Plepler, como "seis longas metragens".A série devenceu vários Emmy e Globos de Ouro e conta com um elenco de luxo, onde se incluem Nicole Kidman Zoë Kravitz . Inicialmente pensada para ter apenas uma temporada, acabou por conquistar o público e foi renovada para uma, com uma nova premissa e novas participações, entre elas a de Meryl Streep série que adapta o romance distópico de Margaret Atwood (publicado nos anos 80, mas surpreendentemente atual), estará de regresso em abril deste ano para a terceira temporada, tal como confirmado pela Hulu, a sua plataforma de streaming.. A série venceu vários prémios, entre eles um Emmy de Melhor Série Dramática e tem vindo a duplicar audiências a cada temporada.Com data de estreia para 4 de julho deste ano, a produção lançou recentemente umonde apresenta todos os nomes dos oito episódios que vão compor a nova temporada . O elenco principal estará de volta para novas aventuras pela década de 80 e serão ainda feitas algumas adições, como é o caso de, que vai dar vida a, produtora executiva, confirmou que a terceira temporada será aindae terá maisque as anteriores.A série é uma adaptação dacriada por, vocalista da banda. A estreia está confirmada para 15 de fevereiro de 2019 no Netflix.A ação decorre entre, avançando uma década desde a segunda temporada. Com um novo elenco a interpretar os papéis da familia real vamos poder ver Olivia Colman a substituir Claire Foy no papel de Rainha Isabel II a interpretar ae o, respetivamente. A terceira temporada traz também novas personagens que ainda não apareceram na série, como é o caso da Princesa Diana Camila Parker Bowles . Segundo a, a estreia está prevista para odeste ano.Antes da 5ª temporada, a Netflix decidiu inovar e lançou um filme interativo: Bandersnatch . Estreou no diade 2018 e já está disponível. Aestá prevista ainda para. A série de televisão britânica criada por Charlie Brooker centra-se na relação entre a sociedade e a tecnologia num futuro mais ou menos próximo.A série de língua não inglesa da Netflixem 2018 iniciou a produção da terceira temporada em outubro do ano passado, tendo lançado já uma espécie de trailer nas redes sociais onde os atores aparecem a ler o guião da série, anunciando a renovação da mesma. Criada por Álex Pina para a rede televisiva espanhola, Antena 3, estreou em maio de 2017 e foi adicionada internacionalmente à Netflix em dezembro de 2017.A primeira produçãooriginal da Netflix, de suspense e ficção científica, foi renovada para uma nova temporada. A série já temdisponíveis na plataforma de streaming e conta a história de quatro famílias alemãs que sofrem com o desaparecimento misterioso de duas crianças. As filmagens da 2ª temporada terão terminado em novembro de 2018.Outra dasséries originais da Netflix, estreada emvai lançar a sua segunda temporada. Com direção e produção executiva de, para felicidade dos fãs, a produção está de volta este ano e vai centrar-se numa vaga de homicídios infantis ocorridos em Atlanta entre 1979 e 81.