As reações das celebridades ao estranho vídeo de Kevin Spacey

Is Kevin Spacey using Donald Trump’s legal team now? — Jon Favreau (@jonfavs) December 24, 2018

Kevin Spacey is sending a very disturbing message as he chastises his audience... if you hypocrites loved me as a murderer, why won’t you love me as a sex offender? Maybe because Frank Underwood’s crimes are fiction and Kevin Spacey’s are not. #LostInSpacey — Ellen Barkin (@EllenBarkin) December 25, 2018

I’m pretty sure there’s nothing in that mug Kevin Spacey drinks out of. — Rob Lowe (@RobLowe) December 25, 2018

I’m sure none of the men who were kids at the time of their sexual assaults appreciate @KevinSpacey ‘s weird video. No. Just No. — Patricia Arquette (@PattyArquette) December 25, 2018

Kevin spacey has apparently lost his mind what an absurd video..this is only the beginning. There are many more victims.. Epstein’s island ..anyone ? What people don’t get is ...that the truth will rise to the top. All Lying Bad guys may finish last ,but they’re finished. — Rosanna Arquette (@RoArquette) December 25, 2018

What did I miss? Did Kevin Spacey ruin Christmas Eve? — Julie Klausner (@julieklausner) December 24, 2018

Kevin Spacey charged with sexually assaulting 18-year-old son of Boston news anchor https://t.co/3rMuOhMuz0



And after you read this—then watch the creepy video Mr. Spacey posted after the news broke. #MeToo #TimesUp https://t.co/70GvesW87y — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) December 24, 2018

Enquanto muitos celebravam a véspera de Natal com as suas famílias, Kevin Spacey lançou um pequeno vídeo, onde assumia o papel de Frank Underwood, a sua personagem na série televisiva House of Cards. No vídeo, comenta as acusações de assédio sexual de que foi alvo recentemente."Confiaste em mim quando sabias que não devias. Portanto, ainda nada acabou, independentemente o que os outros digam, eu sei o que queres. Queres que regresse", diz o ator no vídeo.As imagens suscitaram várias reacções nas redes sociais, incluindo de colegas de Spacey. Jon Favreau, realizador de Swingers e Homem de Ferro, questiona a possibilidade de Spacey estar a utilizar a equipa legal de Donald Trump.Por sua vez, a actriz Ellen Barkin encarou o assunto com mais seriedade e descreveu o vídeo como "perturbante" e "castigador para o seu público", além de questionar o raciocínio exibido por Spacey: "O público perdoou os crimes de Frank Underwood por serem ficcionais, os de Spacey não o são".Regressando ao humor, Rob Lowe tentou começar um debate em torno do conteúdo da caneca que Kevin Spacey exibe no vídeo.Quem também comentou o caso foram as irmãs Patricia e Rosanna Arquette, que arrasaram por completo o seu comportamento.Julie Klausner, criadora e protagonista da série televisiva Difficult People, limitou-se a manter o tom humorístico dos seus trabalhos ao perguntar se perdeu o momento em que Spacey arruinou a véspera de Natal.Já a actriz Alyssa Milano classificou o vídeo como "assustador" e destacou uma notícia recente, que relatava a história de um rapaz de 18 anos que denunciou o actor.