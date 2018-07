Epur, ou a sabedoria apurada de Vincent Farges

Situado num dos largos mais bonitos de Lisboa, o largo da Academia Nacional de Belas-Artes, no Chiado, o Epur é a sabedoria de um quarto de século do chef francês Vincent Farges na cozinha. Luminoso e delicadamente decorado com motivos portugueses, como os azulejos, o Epur é desde logo um convite à descoberta da frescura da cozinha contemporânea com ingredientes maioritariamente portugueses. E essa evidência dá-se logo na chegada do amuse bouche que vemos chegar à mesa: haverá algo mais reconfortante e sofisticado que um ceviche vegetal com aloé vera, aipo, meloa e tomate cherry? Achávamos que não, até chegarem os outros dois - ravioli de beterraba recheado com tártaro bonito ligado com mousse de ovas fumadas e um largo caseiro assado com refogado de lentilhas e tomate. No Epur, as degustações dividem-se em Momentos e todos eles incluem estes "pequenos pedaços de céu". O menu de quatro momentos (€90) divide-se em Água, Mar, Campo e Vintage. O que se traduz em frescas combinações como a do prato Mar ? peixe galo assado com chalotas e rabanetes acidulados com salsa verde, limão, lúcia-lima e alcaçuz ? ou a da "pré-sobremesa" ? as nêsperas glaceadas em borras de moscatel com crème glacé de tomilho limão perfumado por essência de laranjeira, e termina com crocantes de sésamo. O wine paring deste menu custa €40 e todos os vinhos são explicados por Ivo Peralta, o sommelier do Epur.

Onde? Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 14, Lisboa. Quando? Terça a sábado das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h. Reservas: 21 346 0519

Soão, ou uma brisa asiática

Há um segredo bem escondido no número 100 da Avenida de Roma, em Alvalade, que já é um dos sítios gastronómicos a fixar para quem adora a cozinha asiática. Chama-se Soão e é nada mais nada menos que uma taberna acolhedora onde vão chegando à mesa sabores deste lado do mundo, onde tudo é mais picante e, logo, mais intenso. Com o chef "samurai" Luís Cardoso à frente da cozinha, a brisa exótica trazida até ao Soão sente-se logo pela chegada dos cocktails. A cada um dos seis países asiáticos está associada uma bebida, pensada com as características de cada destino como é o caso do cocktail Xangai, feito com aguardente chinesa, pitaia, xarope de ostra e de amêndoa. Na carta, encontramos o tão aguardado sushi (que é montado pelo chef em 3D!). Nas entradas, a provar a vietnamense Cha Muc, composta por tostas de choco com maionese, ovas de bacalhau e yuzu (€8,50), a sopa tailandesa Tom Yum Kung/Gai, com erva-príncipe, lima kaffir, chili, camarão ou frango (€9,50). Nos pratos principais, as sugestões do chef passam por iguarias como o japonesa Unajyu, uma caixa de arroz coberta com enguia caramelizada ou o Galbijjim, costela de vaca marinada e cozida a baixa temperatura, um prato da Coreia do Sul. Guarde espaço para, pelo menos, duas sobremesas: gelado de lemongrass, gengibre e manjericão (€4) e o Mantou, pão chinês com leite condensado (€6,50).

Onde? Avenida de Roma, 100, Alvalade. Quando? De segunda a quinta-feira das 12h30 às 15.30 e das 19h30 às 23h; sexta-feira das 12h30 às 15h30 e das 19h30 à meia-noite; sábado das 12h30 à meia-noite e domingo das 12h30 às 23h.

The Decadente, ou a arte no prato

Situado no coração da cidade, em frente ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, o restaurante The Decadente é um pequeno oásis lisboeta. Integrado no The Independente Hostel, este espaço junta o melhor da gastronomia portuguesa e da criatividade nos ingredientes em pratos deliciosos, onde a cozinha está a cargo do chef António Sousa. Para entradas, o tradicional pica-pau, os camarões salteados ou as amêijoas são a escolha ideal para partilhar em petiscos. Passando para os pratos principais, os sabores intensificam-se com o arroz malandrinho com camarões, peixe, bisque de camarão e coentros (peça-o pelo Portugal no Tacho) ou o rosbife (O Melhor Entrecote do Miradouro, por sua vez). Nas sobremesas, é impensável não pedir o folhado de pera com gelado, uma combinação fresca e saborosa para fechar a refeição. A carta de vinhos é exclusivamente nacional e, tal como a carta, é nova, dividindo-se em vinhos Atlânticos, Mediterrâneos e Continentais.

Onde? Rua de São Pedro de Alcântara, 81, Lisboa. Quando? De segunda a quarta-feira das 12h às 23h e de quinta-feira a domingo das 12h às 00h00. Reservas: reservas@thedecadente.pt ou 21 346 13 81

Kanazawa, ou a mestria do chef Paulo Morais

Com um menu kaiseki único pensado ao pormenor pelo chef Paulo Morais, e apenas oito lugares ao balcão, o Kanazawa é o restaurante japonês mais exclusivo de Lisboa. O chef Paulo Morais prepara os pratos, que honram sempre a sazonalidade dos produtos japoneses e locais. São quatro menus de degustação: o Tasting, que contempla nove momentos com harmonização de vinhos (€150), o Kanazawa com oito etapas e sem bebidas (€100), o Miyazaki composto por sete serviços (€90) e o Oyama com cinco pratos (€60). Comum a todos os menus, o momento do sushi é um show à parte. A destreza do chef e o sabor do arroz com os peixes, provavelmente, vão mudar a maneira como irá interpretar qualquer outra comida japonesa que vier a provar em seguida. A refeição culmina com uma sobremesa ou fruta da época e chá. Outro trunfo é a hospitalidade da equipa. Aberto apenas para jantares através de reserva, das 19h30 às 23h, ou às sextas-feiras e sábados, das 13h às 18h, para um menu de lanche, que inclui chá e uma seleção de cinco doces tipicamente japoneses (€10).

Onde? Rua Damião de Góis, 3-A, Lisboa. Quando? De segunda-feira a sábado das 19h30 às 23h e sexta-feira a sábado das 13h às 18h. Reservas: 21 301 02 92

Ânfora, ou o mar à mesa

O Ânfora, o restaurante do Hotel Palácio do Governador, tem a cozinha a cargo da chef Vera Silva, mestre em reinventar pratos portugueses. Com uma carta de verão repleta de sabores nacionais, a chef inspirou-se nos produtos da época e colocou-os ao centro dos pratos. Um dos incontornáveis de verão, a sardinha, chega à mesa em bola de cebola e com coulis de pimentos, como entrada. Depois, surgem sugestões como morango com salada de flores, as ervilhas degustadas com o pregado e lulas e os tradicionais cuscos transmontanos, ou na sua versão torta, com o magret de pato, acompanhado com ananás e maracujá e as favas num leve estufado no prato de lombo de cordeiro. Mas não ficamos por aqui, no que respeita aos ingredientes frescos e sazonais: há também camarão da costa portuguesa, os poejos tão usados no Alentejo e o bacalhau tão tradicional à mesa dos portugueses. Assim, a nova carta de verão do Ânfora divide-se em "A caminho da descoberta" (entradas), "Caiu na rede, é Peixe" e "Não há carne sem osso" (pratos principais), "Os legumes, os reis da festa" (opção vegetariana) e "A cereja no topo do bolo" (sobremesa), todas com quatro opções à escolha.

Onde? Hotel Palácio do Governador, Rua Bartolomeu Dias, 117, Lisboa. Quando? Todos os dias ao almoço, entre as 12h30 e as 15h, e ao jantar, entre as 19h30 e as 22h. Reservas: 21 246 78 00 ou palaciodogovernador@nauhotels.com

The Insólito, ou onde tudo é mesmo singular

Com o mesmo chef do restaurante The Decadente e situado no mesmo espaço do The Independente Hostel, o The Insólito renovou a carta para um verão tudo menos aborrecido, no que aos paladares respeita.Com um conceito gastronómico que tem tanto de disruptivo como de surpreendente, o The Insólito explora novas técnicas gastronómicas, ingredientes e apresentações. Desta inovação resultam pratos como ceviche com pipocas, desempada de faisão ou lagosta em raviolis nas entradas. O insólito destes pratos continua nos principais com o despregado do tutano, o ramen de vieiras ou o café com Mr. Wagyu. Nas sobremesas? Combinações como chocolate caramelo e vinho do Porto, cheesecake Serra da Estrela ou sericaia com ameixa gelada estão na nossa lista de preferidos. Se pedir uma bebida, surpreenda-se com a carta (tão nova como o menu), reinterpretações dos clássicos como o Cosmopolitan com sumo de arando ou da An-Other Margarita com tequila, xarope de agave orgânico e sumo de lima.

Onde? Rua de São Pedro de Alcântara, 83, Lisboa. Quando? De domingo a quinta-feira das 18h às 00h30 e de sexta-feira a sábado das 18h à 01h. Reservas: 21 130 33 06