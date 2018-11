As mulheres e as eleições intercalares dos Estados Unidos da América

As mulheres estão a fazer história nasdos Estados Unidos da América.tornou-se, nesta terça-feira, a mulher mais jovem a ser eleita para o. A candidata da ala mais à esquerda do, tem 29 anos e, com 75% dos votos, junta-se ao grupo mulheres não-brancas que estão a juntar-se ao Congresso neste mandato. A ela juntam-se, no Michigan, e, no Minessota, que, com estas vitórias acabam de se tornar nas primeiraseleitas para o Congresso.

Alexandria Ocasio-Cortez tornou-se uma estrela no plano da política norte americana logo em junho, quando começou a sua campanha "porta à porta", apostando num programa que, entre outras prioridades, promove o acesso a um seguro de saúde aplicável a todos os cidadãos. "Hoje fizemos história. Elegemos o primeiro congressista a não aceitar dinheiro de grandes lobistas. Num distrito que é constituído em 70% por pessoas de cor, metade imigrante e, na sua maioria, da classe trabalhadora, elegemos a primeira pessoa de cor para representar o 14º distrito congressional de Nova Iorque", disse Cortez à medida que anunciava os resultados.

O Partido Democrata recuperou a maioria na câmara baixa, a Câmara dos Representantes, e o Partido Republicano, assegurou a maioria na câmara alta do Congresso, o Senado, tendo agora 51 representantes, enquanto os democratas têm 43.