Hello My____ (2018) tanto é o nome da mais recente obra de Maria Mergulhão como é o título de uma nova exposição do seu trabalho. A artista portuguesa, conhecida por trabalhar quadros de grandes dimensões e em cores garridas, usa muitas vezes jogos de palavras ou frases para transmitir mensagens fortes.

Com pinturas em tinta acrílica e spray, numa estética muitas vezes associada ao grafitti, Maria Mergulhão expõe no Espaço Santa Catarina, em Lisboa, temas de caráter social, algures entre a honestidade e a ousadia, quase sempre com as emoções à flor da pele.

Em Hello My____ (2018) somos convidados a completar a frase – Hello My Friend, por exemplo – à medida que entramos para o universo de Maria Mergulhão. De 9 a 22 de novembro, no Espaço Santa Catarina, em Lisboa.