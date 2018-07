São inúmeras as vantagens de ter plantas em casa. Além de serem estratégicas na decoração, podem trazer benefícios para a saúde. Para tornar o ambiente de sua casa mais saudável, existem espécies de plantas que são exímias na purificação do ar, uma solução simples mas que poderá fazer toda a diferença.

E a melhor prova disto é que uma das opções da NASA para filtrar o ar nas estações espaciais consiste precisamente na utilização de alguns destes seres vivos. A Máxima dá-lhe a lista das melhores plantas para ter um ambiente livre de químicos no seu lar doce lar.

Língua-da-sogra ou espada-de-são-jorge | Uma das melhores escolhas para ter em casa. Tem vindo a mostrar a sua capacidade para filtrar o benzeno, formaldeído, tricloroetileno, xileno e tolueno.

Hera-do-diabo ou jiboia | Conhecida por ser uma ótima escolha na purificação do ar, absorve as seguintes substâncias químicas: formaldeído, xileno e benzeno.

Planta da borracha | Uma das mais famosas e práticas plantas de interior: necessita de pouca água e sobrevive com luz moderada indireta. Além disto, ainda é um ótimo filtro de formaldeído.

Filodendro | Uma ótima opção para eliminar do ar o formaldeído, o filodendro pode ter diversos tamanhos e formatos. A dificuldade de encontrar esta planta num lar português não será muita, principalmente em casa das mães e avós.

Zamioculca | Se a sua casa recebe luz do sol durante um período muito reduzido, a zamioculca é a melhor opção. Além disto, necessita apenas de água duas vezes por semana e filtra as toxinas do ambiente.

Ninho-de-passarinho | Ideal para alegrar qualquer lar, o ninho-de-passarinho é capaz de filtrar formaldeído, xileno e tolueno.

Contudo, surge outra questão: como manter as plantas vivas e bem cuidadas? Infelizmente, é com grande facilidade que as plantas de interior podem morrer. Mas não há razão para desmotivar. Na verdade, é muito mais simples do que pensa, basta seguir os seguintes passos.

-Informe-se sobre quais são as melhores escolhas para interiores.

-Tenha atenção ao local onde as coloca.

-Dê-lhes luz na medida certa.

-Forneça água q.b.

-Faça uma escolha acertada do vaso.

-Mantenha a poda em dia.

-Lembre-se de que a qualidade da terra também pode fazer a diferença.

-Quando for de férias, peça a um amigo para cuidar delas.