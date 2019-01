As melhores apps para quem gosta de viajar

O ano acabou de começar e quer tenha ou não viagens planeadas, ainda vai a tempo de pensar em tudo. Estas aplicações prometem ser uma mais-valia para as suas aventuras, seja para encontrar novos destinos, servir de guia ou mesmo ajudar a encontrar os spots locais que valem apena.

- XE Currency

É uma das melhores aplicações de conversão de moedas e disponibiliza até 10 moedas diferentes na versão gratuita e 20 na versão pro. Com esta aplicação, consegue converter as quantias que precisa de forma rápida e prática. A app está disponível para Android e iOS.

- Trail Wallet

Com esta app será muito mais fácil definir e controlar o seu orçamento durante a viagem. Tudo o que precisa de fazer é manter um registo diário e categorizar todas as despesas que tem diariamente. Através da versão gratuita, consegue adicionar até 25 itens por dia.

A aplicação só está disponível para iOS.

- Booking.com

Certamente já ouviu falar no Booking, mas já o utilizou como aplicação? Desta forma, consegue pesquisar, comparar e reservar alojamentos de forma mais rápida e prática. Assim, não precisa de adiar a marcação da sua viagem por falta de tempo para se sentar em frente ao computador, pode fazê-lo facilmente no seu telemóvel, seja ele Android ou iOS.

- Hostelworld

Se só pretende ficar alojado em Hostels esta é a aplicação ideal para si. Esta app vai ajudar a encontrar opções mais baratas e também quartos para dividir. A aplicação é gratuita para iOS e para Android.

- SkyScanner

Uma das mais populares aplicações de pesquisa de voos, a SkyScanner permite encontrar os melhores preços para a nossa próxima viagem, mas também sugere destinos baratos tendo em conta a sua localização ou local de partida. Esta app funciona como motor de busca, ou seja, poupando e facilitando o ato da pesquisa. Está disponível para iOS e para Android.

- Seatguru

Em formato de site e aplicação, o Seatguru é para aqueles que querem o melhor lugar do voo. Consoante o percurso e os aviões, esta app ajuda a escolher o melhor lugar para viajar. O download é gratuito para ambos os sistemas operativos.

- Waze

A aplicação que utiliza para fugir ao trânsito no seu dia a dia é a mesma que lhe pode fazer companhia na viagem, especialmente nas roadtrips. Esta espécie de rede social de condutores permite que os utilizadores criem alertas em relação ao percurso, chamando a atenção para acidentes, trânsito, carros parados, radares… Desta forma, o Waze ajuda-o a poupar tempo e dinheiro, duas coisas essenciais em qualquer viagem. A app é gratuita para iOS e Android.

- CityMapper

Seja na sua própria cidade ou lá fora, esta aplicação ajuda-o na tarefa de escolher que transporte deve apanhar e quanto tempo demora, tornando possível movimentar-se de um lado para o outro da forma que preferir, seja metro, autocarro, a pé… A app é gratuita para iOS e para Android.

- Happy Cow

Uma aplicação dedicada a todos os viajantes vegetarianos, que mostra quais são os restaurantes mais próximos de si. A app funciona em cerca de 150 países de todo o mundo. Está disponível tanto para Android como para iOS.

- iTranslate

Como diz o nome, a aplicação ajuda na tradução de qualquer uma das 90 línguas diferentes que tem disponíveis. Online ou offline, basta gravar o que quer dizer e escolher para que língua quer traduzir. A app fá-lo de imediato através da sua voz artificial, tornando mais fácil transmitir a mensagem que pretende. A app está disponível gratuitamente para iOS e para Android.

- Hopper

Esta aplicação diz-lhe exactamente qual é a melhor altura para comprar um bilhete. Basta indicar o destino e a aplicação analisa as diferentes ofertas e diz onde e quando deve comprar os bilhetes, fazendo ainda uma previsão dos gastos. Pode ainda receber notificações com previsões de preços para os próximos meses.

- Around Me

Através da localização, a Around Me mostra uma lista de bancos, bares, estações de serviço, hospitais, restaurantes, supermercados ou praças de táxi mais próximos. Está disponível para Iphone e Android.

- Wiffinity

Apesar de fazer bem desligar de tudo quando vamos de férias, há sempre a necessidade de ir partilhando a nossa aventura. No entanto, nem sempre é fácil ter acesso à Internet. Com esta aplicação, é possível estar online uma vez que mostra uma lista de redes de WiFi e respetivas passwords constantemente atualizadas pelos próprios utilizadores.

- Flush

Sim, é exatamente isso que está a pensar… Ou mais ou menos. Esta aplicação vem facilitar o processo de entrar em pânico quando precisa de ir à casa de banho e não faz ideia onde é a mais próxima. Com esta app, através da localização do GPS, consegue saber qual a casa de banho mais próxima do sítio onde se encontra. A aplicação já conta com uma lista (ainda em crescimento) de 190 mil W.C’s. Está disponível para iPhone e Android.

- Lounge Buddy

Esta é especialmente dedicada às muitas horas de espera entre escalas e noites mal passadas no aeroporto. Com a Lounge Buddy, consegue ver a que áreas VIP pode ou não ter acesso. De forma a tornar o tempo de espera mais confortável, com comida, bebida, WiFi e com sorte, um bom duche incluído.