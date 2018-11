Para quem se lembra da polémica decoração de Natal da Casa Branca no ano passado, com um corredor com galhos sem folhas, em branco e preto, expostos num beco escuro da residência oficial do Presidente dos EUA, Donald Trump, é de se imaginar a expectativa para o que seria apresentado este ano. A primeira-dama Melania Trump revelou na sua conta no Twitter que as decorações de 2018 já estão instaladas em Washington.

"Esta é uma época do ano alegre, em que decoramos a Casa Branca para a temporada de Natal", disse a primeira-dama em comunicado. "O nosso tema honra o coração e o espírito do povo americano. Obrigado aos muitos voluntários e funcionários que trabalharam arduamente para decorar os corredores da Casa do Povo para a alegria do Natal. Em nome da minha família, desejamos a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo."

Por mais que Melania tente, a Internet não perdoa, principalmente após um ano de "I really don’t care, do you?" e outros looks polémicos. As grinaldas de lápis e um corredor com árvores vermelho-sangue já fizeram a decoração de Natal deste ano ser comparada a Handmaid’s Tale, o romance distópico de Margaret Atwood, e os dias sombrios em Gilead e também aos filmes de Tim Burton e David Lynch.

lol she did i it again

Melania Trump’s idea of Christmas decor looks like Tim Burton/David Lynch nightmare pic.twitter.com/rkcEcqcV3H — Matt Murray (@ThatMattMurray) 26 de novembro de 2018