Independentemente das coordenadas geográficas, há sempre qualquer coisa de mágico no silêncio de uma biblioteca. Descobrir um destes templos sagrados de sabedoria e conhecimento significa poder percorrer múltiplos e inesgotáveis caminhos, obtendo o tal passaporte que nos dá acesso às viagens mais incríveis, sem sequer sair do lugar. Não foi, definitivamente, o que fez Massimo Listri, o autor de The World’s Most Beautiful Libraries (Taschen).

O fotógrafo percorreu algumas das mais belas bibliotecas do mundo, reunindo-as num livro que apetece transformar em mapa. Da Biblioteca Apostólica Vaticana à Biblioteca Medicea Laurenziana, em Florença, passando pelo mosteiro franciscano em Lima, no Peru, o livro, reflexo de uma verdadeira peregrinação histórica e cultural, traça o perfil destes espaços que atravessam diferentes períodos, do medieval ao clássico, barroco e rococó, até ao século XIX. Uma das presenças a assinalar é a Biblioteca do Convento de Mafra, uma das mais importantes e belas do país, com um acervo de aproximadamente 36 mil volumes e uma atmosfera única de tempo suspenso.

The World’s Most Beautiful Libraries, Massimo Listri (Taschen), €150.