As 50 melhores músicas de 2018

A Rolling Stone já revelou as canções mais aclamadas do ano. Segundo a publicação, 2018 "foi um ano excelente para mulheres com sentido de humor e ideias engenhosas sobre como repensar os estilos clássicos", referindo-se a cantoras e bandas como Cardi B, Annies Pistol e Courtney Barnett. A lista das 50 melhores músicas do ano não esqueceu as canções pop que questionaram o desgaste sexual e identidades sociais, nomeadamente Make Me Feel, de Janelle Monáe, na nona posição, e Curious, de Hayley Kiyoko, na 32.ª. O rapper canadiano Drake é o único que figura duas vezes nos selecionados, na primeira e quinta posição. Veja aqui a lista completa:

50 - Weezer, Africa

49 - Arctic Monkeys, Four Out of Five

48 - Teyana Taylor, Gonna Love Me

47 - The Beths, Happy Unhappy

46 - Playboi Carti com Nicki Minaj, Poke It Out

45 - Willie Nelson, Bad Breath

44 - Iceage, Thieves Like Us

43 - Nicki Minaj, Barbie Dreams

42 - King Princess, 1950

41 - Troye Sivan, Animal

40 - Yella Beezy com Lil Baby, Up One (Remix)

39 - Childish Gambino, This Is America

38 - BTS, Fake Love

37 - Low Cut Connie, Beverly

36 - Christine and the Queens, Doesn’t Matter

35 - Rosalía, Pienso En Tu Mirá (Cap. 3: Celos)

34 - Hop Along, How Simple

33 - Robyn, Ever Again

32 - Hayley Kiyoko, Curious

31 - Lil Baby com Gunna, Drip Too Hard

30 - Lucy Dacus, Night Shift

29 - Pistol Annies, Best Years of My Life

28 - Stephen Malkmus & the Jicks, Middle America

27 - Tove Styrke, Changed My Mind

26 - Carly Rae Jepsen, Party for One

25 - Mitski, A Pearl

24 - The Carters, Apeshit

23 - Christina Aguilera, Unless It’s With You

22 - Karol G, Mi Cama

21 - Kurt Vile, Bassackwards

20 - The 1975, Love It If We Made It

19 - J Balvin e Nicky Jam, X

18 - Shawn Mendes, Nervous

17 - Eric Church, Desperate Man

16 - Ariana Grande, Thank U, Next

15 - Kacey Musgraves, High Horse

14 - Sheck Wes, Mo Bamba

13 - Snail Mail, Pristine

12 - Taylor Swift, Delicate

11 - Nio García, Casper Mágico, Darell, Bad Bunny, Ozuna e Nicky Jam, Te Boté (Remix)

10 - Travis Scott, Sicko Mode

9 - Janelle Monáe, Make Me Feel

8 - Paul McCartney, Come on to Me

7 - Courtney Barnett, Charity

6 - Lana Del Rey, Mariners Apartment Complex

5 - Drake, Nice For What

4 - Camila Cabello, Never Be the Same

3 - Cardi B, I Like It

2 - Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow

1 - Drake, In My Feelings