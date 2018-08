Abreviemo-lo para A Cascata, nome pelo qual também é conhecido o já célebre restaurante em São Pedro do Estoril. Sushi, pratos vegetarianos e arte juntaram-se na nova coqueluche da Rua Pedro Nunes, onde a qualidade dos ingredientes continua a ser um dos pilares.

Do sushi, já célebre no espaço anterior, destaca-se o peixe da costa portuguesa, bem como produtos de origem controlada e na sua maioria biológicos ou de produtores artesanais. Uma das novidades prende-se com a carta vegetariana, da autoria do chef Nuno Bandeira de Lima, que é composta por sugestões como wraps de folha de arroz ou deliciosas Poke Bowls.





Mas a grande surpresa neste segundo aniversário foi a transição para um novo lugar ainda maior que junta o melhor da natureza às artes, das plantas portuguesas à pintura no chão, da autoria de Sofia Aguiar e Tomás Colaço. "Este novo espaço é nada menos do que uma estufa de plantas de diferentes espécies e origens. Autóctones, exóticas, hortícolas, suculentas, aromáticas, florais e outras ainda mais inesperadas, provenientes de diferentes origens. As couves-galegas, portuguesas e outras estão mais uma vez presentes em vasos de barro, tal como aconteceu no espaço anterior", explica o sócio e artista plástico.





De referir ainda que a Cascata não corre apenas para o mar, dispõe também de serviço de take away para todos aqueles que pretendam desfrutar da nova carta em casa.