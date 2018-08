Apelo “Dear Ivanka” volta ao Instagram

Em questão está a separação de várias famílias na fronteira dos EUA com o México, a mais recente medida política que o Governo de Donald Trump aplicou para qualquer pessoa que tente passar a fronteira. Depois de ter dito que a separação de uma família era "um ponto fraco", Ivanka Trump remeteu-se ao silêncio sobre esta situação. Silêncio, esse, que voltou a acordar as vozes que há muito se tinham começado a levantar, como as de Amy Schumer, Alexa Chung e Sophie Amoruso.

"Dear Ivanka" é como começam todas as mensagens publicadas no Instagram e que identificam a primeira filha de Donald Trump, que, por já se ter exposto publicamente contra algumas das políticas do pai, faz crescer a esperança daqueles que a ela se referem como a única que pode acabar com esta crise que ameaça a segurança e a dignidade das famílias que apenas querem atravessar uma fronteira terrestre.