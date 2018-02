Desafiámos a autora do livro Em Defesa do Erotismo – A favor da Liberdade e da Saúde Mental a falar-nos sobre alguns dos temas ligados ao sexo que ainda despertam mais dúvidas, curiosidade e ainda são considerados tabu.

Será o erotismo o grande desafio num relacionamento? Como se pode preservá-lo numa relação?

Julgo que sim. O investimento erótico numa relação de longa duração é um grande desafio. Penso que para preservar o erotismo na relação antes de mais é preciso evitar a dependência e a fusão com o parceiro. A energia erótica faz-se de autonomia individual. Tem de haver dois indivíduos separados, com limites individuais no sentido de "Eu existo sem ti". Cada um com os seus interesses, uns comuns e outros não. A energia erótica resulta de uma dança bem dançada entre a conexão e a separação dos dois membros do casal. Ou seja, tem de haver ligação e atração entre ambos, mas ambos têm de suportar o movimento de separação e afastamento. O erotismo acontece nesse espaço que o casal é capaz de criar. Um espaço entre ambos, ora juntos ora separados, numa dança de abraço fluido ora aberto ora fechado. O erotismo precisa dessa separação para o desejo fluir. É curioso ouvir tantas vezes um dos membros do casal dizer frases como "parece que isso desperta o meu desejo", "parece que me interesso mais por ele quando ele me liga menos" quando o outro deixa de telefonar ou se mostra menos interessado. Quando um dos membros faz um movimento de afastamento, faz criar esse espaço de separação que permite reacender o desejo. É esse espaço que faz eclodir a energia erótica e o desejo do outro.





Que sensações contribuem para isso?

O erotismo é alimentado pela novidade, o mistério, a incerteza, o desconhecido e o imprevisível. O sentimento de total conhecimento e posse do companheiro destrói o erotismo. Não possuímos o outro. O erotismo é elevado/alimentado/nutrido pela atitude de interesse, curiosidade e descoberta da outra pessoa. Se acharmos que sabemos tudo sobre ele, não há atração.





Porque se diz que o casamento mata o desejo? Não é, afinal, apenas uma oficialização escrita do amor?

No início da relação, antes do casamento ou da co-habitação, o desejo sexual está ao rubro e o sexo é tórrido. No início, o desejo é alimentado por um combustível de excelente qualidade, que o tornava quase indestrutível. É tudo novo e fresco. É o estado de paixão! No início da relação, nesse estado de paixão, o nível de energia erótica é muito mais elevado. Essa energia – o erotismo – alimenta-se da novidade, do mistério do outro e da expectativa. Está tudo em aberto, tudo por descobrir. E o erotismo floresce no imprevisível e na incerteza.

Eu diria que o casamento pode matar o desejo porque a conjugalidade e a co-habitação trazem a familiaridade, a sexualidade doméstica e a rotina. Com o casamento, o outro passa a ser conhecido, familiar e previsível. A surpresa, a expectativa e a novidade do início são substituídas pela rotina, hábitos e previsibilidade. A relação dá segurança e conforto. O problema é que a segurança, o conforto e a familiaridade não causam nenhum frisson erótico. O desejo choca de frente com a repetição e o hábito. Vai-se perdendo o entusiasmo sexual. A excitação que dantes existia vai dar lugar a um certo aborrecimento sexual. E é isto o dito "processo de deserotização" que acontece nalgumas relações ou nalgum momento do ciclo de vida do casal. O combustível que alimenta o desejo vai-se esfumando. Por vezes, desaparece completamente e não sobra nada.

Quais são os grandes tabus atuais da sociedade portuguesa relativos ao sexo?

Hoje em dia já não há grandes tabus. Pelo contrário, o que há é uma tendência para a banalização do sexo.





Como surgiu a ideia de escrever este livro? Qual é o maior mito que gostava de desmistificar?

A ideia surgiu do Luís Corte Real, diretor do grupo Saída de Emergência, que tem a chancela da editora Desassossego. O Luís fez-me o convite, lançou o desafio e eu achei que podia dar um contributo no sentido de desmistificar crenças erradas, responder a dúvidas, dar informação que integra o sexo com os pensamentos, as emoções, o corpo e no contexto do indivíduo e da relação. É uma abordagem biopsicossocial da sexualidade. A ideia que eu mais gostava de passar é a ideia de que a tua sexualidade pertence-te, é tua, e podes desfrutar dela com liberdade, ou seja, sem inibições e sem medo. Sem estar aprisionado a falsas crenças ou ao medo do que os outros possam pensar.





Os jovens têm uma ideia do sexo como nos filmes e muitas vezes projetam cenários extremamente elaborados. Veem o sexo como se fossem atuar num filme pornográfico. O que aconteceu à sedução e ao erotismo e à naturalidade do momento?

É uma excelente pergunta, pois o cinema e a pornografia oferecem imagens que não devem ser copiadas porque não são uma representação adequada e fidedigna da realidade e muito menos modelos de alguma coisa. Por exemplo, ao contrário do que se vê na pornografia, a penetração vaginal não é uma forma fundamental de estimulação nas mulheres. O clítoris é que é o ator principal na cena do prazer feminino.

Porque é que as mulheres ainda têm vergonha de assumir a masturbação como algo natural? Ainda é vista como um tabu, tanto para elas como para eles?

A masturbação é ainda a ala secreta da sexualidade. As mulheres não falam sobre isso. É um assunto secreto. Algumas vezes, quando questiono as mulheres sobre esta prática, tenho esta resposta: "Não, não sinto necessidade disso." Como se "isso" fosse qualquer coisa que não era suposto acontecer, assunto proibido, sobretudo se fosse num contexto relacional. Também ouvi vezes demais a confissão "Nunca me masturbei" em mulheres de todas as idades, algumas no contexto de um erotismo pobre, em que o prazer é relegado para segundo plano. Outras verbalizam isto com alguma tristeza, um sentimento de incompetência e a consciência de terem perdido algo importante. Para algumas mulheres, a masturbação é uma palavra que ainda custa dizer. Algumas mulheres ainda referem a vergonha e a culpa associadas à masturbação. E, para alguns homens e mulheres, a masturbação é vista como um comportamento adolescente e pouco maduro. Ora não é assim. A masturbação pode acontecer ao longo de toda a vida, mesmo no contexto de uma relação. O sexo a solo ou sexo com parceiro/a são dois prazeres diferentes. Um não tem de ser o substituto do outro.





Ainda assim, vivemos numa sociedade que é dos millennials e que vive intensamente o digital (e se diz muito avant-garde nestes temas). Mas, quando se trata de falar em sexo, será que caminhamos para uma desinformação do tema derivada da exacerbada informação na Internet?